Allah sizi kahretsin! Bitirin şu rezaleti artık...

Sosyal medya platformu olan YouTube’da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı programda bir yarışmacının hareketi gündem oldu. Yayında, kadın bir yarışmacının önüne geçerek twerk yapmaya çalışan erkek yarışmacının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturan yapım, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Son olarak erkek adaylardan Zeyd Gümüştutan'ın kızları etkilemek için yaptığı twerk dansı sosyal medyada tartışma oluşturdu. Yayında Ayşenur'un önünde kalça dansı yapan Zeyd, kadınların çığlığı eşliğinde dansına devam etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Çocuğu sosyal medya kullanıcısı, 'Mevcut programlar kaldırılsın derken daha beterleri geliyor. şeklinde yorumlarda bulundu.