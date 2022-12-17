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Medya Allah sizi kahretsin! Bitirin şu rezaleti artık...
Medya

Allah sizi kahretsin! Bitirin şu rezaleti artık...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı rezil programda kepazelikler tüm hızıyla sürüyor.. Bu programa yetkililer tarafından dur denilmemesi ise büyük şaşkınlık oluşturuyor...

Yeniakit Publisher
2022-12-17 16:10:00 -
Allah sizi kahretsin! Bitirin şu rezaleti artık...

Sosyal medya platformu olan YouTube’da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı programda bir yarışmacının hareketi gündem oldu. Yayında, kadın bir yarışmacının önüne geçerek twerk yapmaya çalışan erkek yarışmacının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturan yapım, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Son olarak erkek adaylardan Zeyd Gümüştutan'ın kızları etkilemek için yaptığı twerk dansı sosyal medyada tartışma oluşturdu. Yayında Ayşenur'un önünde kalça dansı yapan Zeyd, kadınların çığlığı eşliğinde dansına devam etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Çocuğu sosyal medya kullanıcısı, 'Mevcut programlar kaldırılsın derken daha beterleri geliyor. şeklinde yorumlarda bulundu.

2
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Yorumlar

Sınırsız

Mevcut hükümetin gidişini artık kimse durduramaz maalesef üzülüyorum bu duruma ama maalesef böyle

savas

Programı bu güne kadar ne izlemiş, ne duymuştum. Sizin amacınız ne tam olarak? Reklamını yapıp daha fazla insan tarafından izlenmesimi?
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