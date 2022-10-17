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Gündem Allah senin bin belanı versin! Sen nasıl bir namussuzsun ulan
Gündem

Allah senin bin belanı versin! Sen nasıl bir namussuzsun ulan

İstanbul Sancaktepe’de SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir zincir markette görevli olan ve paket servisi yapan bir motokurye tarafından çalındı. Pes dedirten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:49:00 -
Allah senin bin belanı versin! Sen nasıl bir namussuzsun ulan

İstanbul Sancaktepe’de SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir zincir markette görevli olan ve paket servisi yapan bir motokurye tarafından çalındı. Pes dedirten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, zincir markette motokurye olarak çalışan ve bir siteye paket servisi yapan bir şahıs, SMA hastası Tuğçe Ebrar’a ait olduğu öğrenilen yardım kumbarasını binanın girişinde bulunan masadan çaldı.

Pes dedirten o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motokuryenin etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği yardım kumbarasını çalıp siteden uzaklaştığı görülüyor.

 

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Yorumlar

oflu baba

BU P.CIN BABASINI FALAKAYA YATIRACAKSIN BELLIKI BABAYA CEKMIS AILE TERBIYESI SIFIR BIR AILENIN O.COCUGU BOYLELERINI ISTANBULA SOKMAYIN GONDERIN SURIYEYE OLSUN PIMP GODOS.
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