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Medya Allah seni birlikte haşretsin Yılmaz! Özdil, ölen o tartışmalı isme böyle methiyeler düzdü
Medya

Allah seni birlikte haşretsin Yılmaz! Özdil, ölen o tartışmalı isme böyle methiyeler düzdü

Sözcü'nün 28 Şubat artığı yazarı Yılmaz Özdil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çektiği Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar'ı yerlere göklere koyamadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 11:29:00 -
Allah seni birlikte haşretsin Yılmaz! Özdil, ölen o tartışmalı isme böyle methiyeler düzdü

Sözcü'nün 28 Şubat artığı yazarı Yılmaz Özdil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çektiği Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar'ı yerlere göklere koyamadı. 

28 Şubat sürecinde sözde irtica ile mücadele adı altında yürütülen cunta faaliyetlerinin emirlerini dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’dan aldıkları iftirasında bulunan Avar'a methiyeler düzen Özdil, “Ve… Düşman esirlerine bile reva görülmeyen bir muameleyle (...) hapiste tutulan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar vefat etti.

Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetti bu.

Herkesin bile bile sustuğu, göre göre gözyumduğu, engellemek için kılını bile kıpırdatmadığı, vicdani yükü ortak bir cinayetti.

Helalleşilmesi imkansız bir cinayet" diyerek, gerçekleri örtbas etme gayretine girişti.  

 

 

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Yorumlar

amerikancı-batıcı-natocu vd darbecilikle en aşağılık, en alçak enmillet, egemenlik, istiklal düşmanlığıdır!

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www

geberen dinazorun atesi bol ve daim olsun, özdil ile ahirette ....
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