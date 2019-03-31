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‘Allah muhakkak bu dine yardım edecek!’

Habbab bin Eret şöyle rivayet ediyor: "Kuşkusuz Allah bu dine minnet edecek ve bir atlı Sana’dan Hadramut’a kadar Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmadan güven içinde gidebilecek."

31 Mart 2019 Pazar 12:18
‘Allah muhakkak bu dine yardım edecek!’

Habbab bin Eret şöyle rivayet ediyor:

Hz. Peygamber’in yanına vardım. O (sav), hırkasını yastık edinmiş bir halde Kâbe’nin gölgesinde duruyordu. O sıralar kafirlerden işkence görüyorduk. “Ya Rasulallah, Allah’a bizim için dua etmeyecek misin?” dedim. Yere oturdu ve yüzü kızarmış bir halde şöyle dedi: “Muhakkak ki sizden evvelkilerin etleri kemiklerinden demir taraklarla taranıyordu da bu onları dinlerinden çevirmiyordu. Kuşkusuz Allah bu dine minnet edecek ve bir atlı Sana’dan Hadramut’a kadar Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmadan güven içinde gidebilecek.” Bir rivayette şöyle buyurmuşlardır: “Sizden evvelki dönemlerde, bir adam tutuluyor, bir mezar kazılarak içine konuluyordu. Sonra bir testere getiriliyor ve başının üzerine konuluyordu. Bu adam iki parçaya ayrılıyor, etleri kemiklerinden sıyrılıyordu. Ama bu onu dininden çevirmiyordu. Muhakkak Allah bu dine yardım edecek ve bir atlı Sana’dan Hadramut’a kadar Allah’tan ve sürüsü hakkında kurttan başka hiçbir şeyden korkmadan gidebilecek. Fakat siz acele ediyorsunuz!

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:18
  1. Habbab bin Eret
  2. Hz. Peygamber
  3. Kâbe
  4. Sana
  5. Hadramut

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