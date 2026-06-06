  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Haziran 1233: İbnü’l-Esîr'in vefatı (Tarihçi, Edip ve Muhaddis) Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti Buca belediye başkanı tutuklandı Uzayda korku dolu anlar! Rusya ve ABD'den sıcak açıklamalar CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Discord hizaya geldi yeniden açılıyor Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti! Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: Ölü ve yaralılar var
Yerel ‘Allah devletimizden razı olsun’ Sel mağduru Havza’da yaralar sarılıyor
Yerel

‘Allah devletimizden razı olsun’ Sel mağduru Havza’da yaralar sarılıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
‘Allah devletimizden razı olsun’ Sel mağduru Havza’da yaralar sarılıyor

Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle su altında kalan bölgelerde hayat, yürütülen çalışmaların ardından normale dönmeye başladı. Taşkından etkilenen Bahçelievler Mahallesi’nde 45 evin zarar gördüğü belirtilirken, mahalle muhtarı Bülent Çalışkan yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle su altında kalan bölgelerde hayat, yürütülen çalışmaların ardından normale dönmeye başladı. Taşkından etkilenen Bahçelievler Mahallesi’nde 45 evin zarar gördüğü belirtilirken, mahalle muhtarı Bülent Çalışkan yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Mayıs'ta kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu merkezi su altında kalan, 70 konut ve 377 iş yerinin zarar gördüğü ilçede, esnafın büyük çoğunluğu temizlik çalışmalarının ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, "Devletimiz maddi ve manevi desteklerini halen yapmaya devam ediyor. Devletimiz çok büyük bir devlet. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz" derken esnaf “Allah devletimizden razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kazakistan'da peçe yasağı büyüyor: Binlerce kadına CEZA!
Kazakistan'da peçe yasağı büyüyor: Binlerce kadına CEZA!

Gündem

Kazakistan'da peçe yasağı büyüyor: Binlerce kadına CEZA!

Savaşın kazananı 1 trilyon ruble bekliyor Ellerini oğuşturuyor
Savaşın kazananı 1 trilyon ruble bekliyor Ellerini oğuşturuyor

Ekonomi

Savaşın kazananı 1 trilyon ruble bekliyor Ellerini oğuşturuyor

İş ekipmanı kaynaklı iş kazalarında sorumlular kimlerdir?
İş ekipmanı kaynaklı iş kazalarında sorumlular kimlerdir?

Aktüel

İş ekipmanı kaynaklı iş kazalarında sorumlular kimlerdir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23