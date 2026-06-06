‘Allah devletimizden razı olsun’ Sel mağduru Havza’da yaralar sarılıyor
Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle su altında kalan bölgelerde hayat, yürütülen çalışmaların ardından normale dönmeye başladı. Taşkından etkilenen Bahçelievler Mahallesi’nde 45 evin zarar gördüğü belirtilirken, mahalle muhtarı Bülent Çalışkan yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
Havza ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle su altında kalan bölgelerde hayat, yürütülen çalışmaların ardından normale dönmeye başladı. Taşkından etkilenen Bahçelievler Mahallesi’nde 45 evin zarar gördüğü belirtilirken, mahalle muhtarı Bülent Çalışkan yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
12 Mayıs'ta kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu merkezi su altında kalan, 70 konut ve 377 iş yerinin zarar gördüğü ilçede, esnafın büyük çoğunluğu temizlik çalışmalarının ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, "Devletimiz maddi ve manevi desteklerini halen yapmaya devam ediyor. Devletimiz çok büyük bir devlet. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz" derken esnaf “Allah devletimizden razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.