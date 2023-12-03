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Teknoloji Allah bizi korumuş! Bir kuş F-35'e çarptı, uçağı emekli etmek zorunda kaldılar
Teknoloji

Allah bizi korumuş! Bir kuş F-35'e çarptı, uçağı emekli etmek zorunda kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-12-03 08:24:00 -
Allah bizi korumuş! Bir kuş F-35'e çarptı, uçağı emekli etmek zorunda kaldılar

Güney Kore'de 2022 yılının Ocak ayında kuş çarpması sonucu hasar gören F-35A savaş uçağı, yüksek onarım maliyetlerinden dolayı hizmetten çıkarılıyor.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada 2022 yılının Ocak ayında kuş çarpması sonucu ciddi hasar gören F-35A savaş uçağının emekli edileceğini belirtti. Bu bağlamda Hava Kuvvetleri, ABD’li üretici Lockheed Martin ile yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda F-35A’nın gövde, yapı, motor, kontrol ve navigasyon sistemi de dahil olmak üzere yaklaşık 300 bileşeninde hasar görüldüğünü ifade etti.

Onarımlar ve diğer güvenlik kaygıları için gereken yüksek maliyetler ve uzun süre göz önüne alındığında, Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin inceleme komitesi, uçağı tamir etmektense kullanımdan kaldırmanın daha iyi olduğu sonucuna vardı. Plan, Savunma Bakanlığı’nın onayıyla nihai hale getirilecek.

Askeri yetkililere göre Güney Kore envanterinde bulunan 40 adet F-35A savaş uçağından birinin onarım maliyeti yaklaşık 140 milyar won (107.6 milyon dolar). Bu sayı, 110 milyar won olarak tahmin edilen birim satın alma maliyetinden daha yüksek. Bu bağlamda Yonhap News tarafından yapılan habere göre Güney Kore, kullanımdan kaldırılan uçaklardan, teknisyenlerin eğitimindeki potansiyel kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde faydalanacak.

Ocak 2022’de Güney Koreli bir F-35 pilotu, aviyonik sistem arızasıyla sonuçlanan bir eğitim oturumu sırasında kuş çarpmasının ardından “gövde üzerine iniş” yapmak zorunda kalmıştı. O dönemde uçağın sol hava girişine 10 kilogramlık bir kartalın çarptığı açıklanmıştı. Bu kaza, hidrolik kanalın ve güç kaynağı kablolarının zarar görmesine neden olmuştu. Bu durum iniş takımlarının çalışmasını engellemişti. Sonuç olarak uçak, zorunlu iniş yapmış ancak pilot yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: DefenceTurk.net
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Yorumlar

KEMALİST

böyle komik şeylerle F/35 kötülemekle olacak iş değil her ülkenin envanterinde çeşitli uçaklar var şimdi ülke olarak gelişmiş bir uçaklar serisi olması lazım elimizde her uçağın özelliği bir değil f/35 diğer uçaklardan önce görüş açısına sahip ve o uçağı düşürme yeteneğine sahip ağır bombardıman uçağı sadece avcı uçakla olacak iş değil filomuz...!!!
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