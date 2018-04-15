Allah bize günde 40 defa neyi hatırlatıyor?

Rabbimiz, biz kullarını kendisi ile baş başa mülâkat için günde beş vakit huzûruna dâvet ediyor. İlâhî huzûruna da, sadece bu büyük nîmete nâiliyet için can atan gönülleri kabul buyuruyor.

Sonra günde en az kırk defa Fâtiha Sûresi’ni okutmak sûretiyle o müstesnâ gönüllere şu duâyı tekrar ettiriyor:

صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلّ۪ينَ

“(Rabbimiz! Bizleri) kendilerine lûtuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna (ilet). Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!” (el-Fâtiha, 7)

ALLAH BİZE NEYİ HATIRLATIYOR?

Fânî dünyanın bir imtihan âlemi olduğunu unutmasın. Nasıl ki, her imtihanın kazanan ve kaybedeni varsa, burada da kazanan ve kaybedenlerin olacağını dâimâ hatırlasın.

Sayılı nefeslerini bunun idrâkiyle tüketsin. Şu üç günlük fânî dünyadan, ebedî olan âhiret yurduna; “Cennetime gir!” (el-Fecr, 30) iltifatına mazhar bir sûrette çıkabilmenin gayretinde olsun.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şebnem Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Nisan Sayı: 158