Allah akıl fikir versin! Konserden çıkan grup yolu kapatıp...

Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı bir konser gerçekleştirildi. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, adeta babalarının çiftliği gibi gördükleri sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

Hastaların veya bir yere acil yetişmesi gereken insanların da içinde bulunabileceği yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açarak çevredekilere rahatsızlık veren gruptakiler yaklaşık bir saat boyunca taşkınlıklarını devam ettirdi.

Sürücüler korna çalarak tepki gösterdi

Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluşurken, bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Polis taşkınlığı sonlandırdı

İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı. Grubun dağılması ile trafik normale döndü.