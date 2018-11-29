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Alkollü yakalanan pilot hakkında karar verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da alkollü yakalanan Japon pilotun cezası belli oldu. Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:26
Alkollü yakalanan pilot hakkında karar verildi

İngiltere’de uçuştan 50 dakika önce alkollü yakalanan Japon pilot 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda 1 Kasım’da uçuştan 50 dakika önce alkol sınırını 9 kat aştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir"

Londra-Tokyo seferini yapacak olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait, 244 yolcunun bulunduğu uçağın 3. yardımcı pilotu Jitsukawa’nın gözaltına alınması nedeniyle uçuş 1 saat rötar yapmıştı. Öte yandan, Japon Hava Yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek, “Gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek amacıyla acil eylemler uygulamaya koyulacak. Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:26
  1. Japonya

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