  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Alkollü sürücü polisi şehit etmişti: ifadesi ortaya çıktı!
Yerel

Alkollü sürücü polisi şehit etmişti: ifadesi ortaya çıktı!

Trabzon'da kontrol noktasında kullandığı otomobille 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a çarpıp şehit eden ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin ifadesi ortaya çıktı: 'Böyle olacağını düşünmemiştim'

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:04:00 -
Alkollü sürücü polisi şehit etmişti: ifadesi ortaya çıktı!

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde önceki gün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan’a çarparak kaçtı.

Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kurtarılamadı

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bu arada, K.E.T.’nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Samsun’a uğurlandı.

Tutuklandı

K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden K.E.T. ‘Görevi başındaki memuru kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

'Böyle olacağını düşünmemiştim'

K.E.T.’nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.'dan tur atmak için aldığını söyleyen K.E.T’nin ifadesinde “Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A.'dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi

Van yöresine ait enfes bir tatlı tarifi.
Ünlü ilahiyatçı lafı eğip bükmeden söyledi! 'Mehdi gelmiştir, emin olabilirsiniz' deyip açıkladı
İSLAM

Ünlü ilahiyatçı lafı eğip bükmeden söyledi! 'Mehdi gelmiştir, emin olabilirsiniz' deyip açıkladı

İlahiyatçı yazar Faruk Beşer, ‘Mehdi gelmiştir, emin olabilirsiniz’ başlıklı yazısında İslam’daki ‘Mehdi’ inancına dair dikkat çeken bilgile..
AK Partili Metin Külünk’ten flaş Yunanistan çıkışı: Hodri meydan… 5 saatte Atina’dayız!
Gündem

AK Partili Metin Külünk’ten flaş Yunanistan çıkışı: Hodri meydan… 5 saatte Atina’dayız!

“Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolü’ne ilişkin konuşan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, “Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay