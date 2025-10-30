  • İSTANBUL
Yerel Alkollü sürücü haddini aştı! Şube müdürüne tekme attı
Yerel

Alkollü sürücü haddini aştı! Şube müdürüne tekme attı

Aksaray’da maddi hasarlı kazaya karışan alkollü sürücü ve yakınları, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine direndi. Sürücü Sait S., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme atarak saldırdı. Üç kişi gözaltına alındı.

Serkan S. yönetimindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş’ın kullandığı 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası Serkan S. aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki 68 ACL398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

POLİSE TEKME ATIP SALDIRDI

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme attı. Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.’nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

