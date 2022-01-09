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Yerel Alkollü sürücü felakete neden olacaktı
Yerel

Alkollü sürücü felakete neden olacaktı

Üsküdar'da alkollü sürücü dehşet saçtı. Alkollü şahıs aracın hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı, ardından araçta yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 07:00:00 - 2022-01-09 07:02:34
Alkollü sürücü felakete neden olacaktı

Kaza, Üsküdar Libadiye Kavşağında gece 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şekilde cip kullanan 34 LA 5751 plakalı Porsche marka lüks cipin şöförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta bulunan köprü ayağına çarptı.

Köprü ayağına çarpan cip yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak alev aldı. Motor kısmı alev alan cipteki yangın kısa sürede söndürülürken kazada sürücü ve yolcu yara almadı. Hurdaya dönen lüks cipin içerisinde bulunan bir yolcu ise alkollü sürücü arkadaşını kaza yerinde bırakarak olay yerinden taksi ile ayrıldı.

Vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücüsünün alkollü çıkması sebebiyle ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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