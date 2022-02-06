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Yerel Alkollü sürücü dehşeti
Yerel

Alkollü sürücü dehşeti

Uşak’ta alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 05:32:00 -
Alkollü sürücü dehşeti

Kaza, saat 03.00 sularında Uşak’ta Ankara - İzmir Karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Kahraman, hakimiyetindeki 64 LL 607 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı’nın istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi. Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak seyir halinde olan Yasin Tosbıyık’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Alkollü sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi

Öte yandan araç sürücüsü Mehmet Kahraman’ın da alkollü olduğu tespit edilirken ehliyeti bulunmadığı da öğrenildi. Sürücü Kahraman da sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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