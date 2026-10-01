2.14 promille yakalandı, cezaya itirazı şaşkına çevirdi: “Burada uygulama olmaz!”
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Kayseri’de polis ekiplerinin denetiminde 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ceza işlemleri sırasında ekiplere zor anlar yaşattı. Asker gecesinden çıktığını söyleyen sürücü, denetim yapılan yerde “uygulama olmayacağını” savunurken, kontrolden geçip yoluna devam eden araçların önüne çıkarak onları durdurmaya çalıştı. Sürücüye 27 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla Kocasinan ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
ALKOLMETRE 2.14 PROMİLİ GÖSTERDİ
Gevhernesibe Mahallesi Park Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada ekipler, O.S. idaresindeki 38 NZ 591 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücüye yapılan alkol kontrolünde O.S.’nin 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından sürücüye ilgili trafik maddeleri kapsamında 27 bin TL idari para cezası uygulandı.
“ASKER GECESİNDEN ÇIKTIM”
Ceza işlemi sırasında sürücünün tavırları ise dikkat çekti. Asker gecesinden çıktığını söyleyen O.S., yakalandığı noktada trafik uygulaması yapılmaması gerektiğini savunarak polis ekiplerine itiraz etti.
Polis ekipleri sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken O.S. bu kez kontrolden geçirilerek yollarına devam etmelerine izin verilen araçların önüne çıktı.
ARAÇLARI DURDURMAYA ÇALIŞTI
Hareket halindeki araçların önüne geçerek sürücüleri durdurmaya çalışan O.S., davranışlarıyla polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Yasal sınırın üzerinde alkollü şekilde direksiyon başına geçtiği belirlenen O.S. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.