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Yerel Alkollü sürücü, belediye işçisini hayattan kopardı!
Yerel

Alkollü sürücü, belediye işçisini hayattan kopardı!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 16:02:00 -
Alkollü sürücü, belediye işçisini hayattan kopardı!

Eskişehir'de görev başında ağaç budarken bir otomobilin çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan belediye çalışanı yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de görev başında ağaç budarken bir otomobilin çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan belediye çalışanı yaşamını yitirdi.

Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden Mehmet H. idaresindeki 26 AGS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaç budayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışanlarının arasına daldı. Olayda, belediye personeli Turgay Enisoğlu ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası Enisoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muayenesinde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Mehmet H. ise polislerce gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan Mehmet H, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

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