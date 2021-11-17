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Yerel Alkollü magandalar kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı!
Yerel

Alkollü magandalar kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde alkol içtikten sonra bir kafenin önüne gelen 2 kişi, tartıştıkları 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Harun Kayabaşı, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 22:02:00 -
Alkollü magandalar kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, kimliği belirsiz alkollü 2 şahıs kafenin önüne gelerek burada bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis ekipleri 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan alkollü şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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