‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla alkol ve domuz eti satılan yerlerin kurbanlık satışına başlamasına tepkiler dinmiyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Kurban vazifesini yerine getireceklerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Lobicilik yapan kuruluşların dinimizce haram kılınan malların yanında kurbanlık satışı yapması dini istismar etmektir” dedi.

MEDAV Başkanı Tayyip Elçi de, “Kurban ibadeti yaparken İslam’ın emir ve yasaklarına uymayanlara para kazandırmak yanlıştır. Vatandaşlarımızın imkanları varsa kendi kurbanlarını kendileri seçmelidir. Eğer imkanı yoksa bu işi hakkıyla yapan yardım kuruluşları, Kur’an kursları var” dedi.