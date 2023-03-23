Alkolikler için aday adayı oldu! Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş TİP'e katıldı

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TİP'ten milletvekili aday adayı olarak alkoliklere vaatte bulundu.

"2016 yılından bu yana mevcut iktidarın yasaklarına ve baskılarına karşı Türkiye Tekel Bayileri Platformu olarak mücadele ediyoruz." diyen Aybaş, alkole özendirici ifadeler kullandığı açıklamasında şunları söyledi:

Bununla birlikte iktidarın içki içen kesime karşı bilinçli olarak uyguladığı politikalarda ne yazık ki gittikçe artarak devam etmekte. İçki, yaşam tarzının bir ölçüsü olmadığı gibi toplumsal bölünme aracıda değildir. Tam bu noktada bizde sesimizi duyurmaya çalıştık.

Fakat ne yaparsak yapalım, konunun özünde iktidarın meşru gücünü kullandığı yetkisiz bir alan ve bu alana dahil etmeye çalıştığı kesimler var. Türkiye İşçi Partisi bu anlamda bizim gibi ötekilerin sesini duyuracak olan siyaset alanını yaratan bir parti. Amacımız hali hazırda ekonomik kriz nedeniyle ezilirken birde siyasi zeminde politik amaçlara alet edilmeye çalışılan esnafın sesi olabilmek.

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