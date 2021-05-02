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Gündem Alkolik seçmeninden korkan Tunç Soyer: Alkol satış yasağı kararında imzamız yok!
Gündem

Alkolik seçmeninden korkan Tunç Soyer: Alkol satış yasağı kararında imzamız yok!

İzmir Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliği ile alınan kararla, alkol satışının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise Tunç Soyer'in karara imza atmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:31:00 -
Alkolik seçmeninden korkan Tunç Soyer: Alkol satış yasağı kararında imzamız yok!

 Yeniakit.com.tr 

İzmir İl Valiliği, yayımladığı kararla kentteki içki satışının tam kapanma süresince yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı genelgesi ve 21.04.2021 tarihli ve 25 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerekmektedir." deildi.

'Market, bakkal ve büfe gibi yerlerde alkol satışına izin verilmemesi kararı alındı'

İzmir İl Hıffısıhha Kurulu'nun kararı şöyle devam etti:

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 No’lu kararındaki “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması” maddesine istinaden 29.04.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Alkolik seçmeninden korktu!

Alkolik seçmenlerinin tepkisinden korkan CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye ise şu açıklamayı yaptı:

"İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır."

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Yorumlar

Gurbetci

Bu Admin babasida sarhośdu kendiside sarhos
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Alsancaktan ekrem

Siroz'un müptezelleri. Ayık gezemiyorlar, ayıldıkları vakit kim kiminle kimin eli kimin cebinde, kim kiminle yatıp kalmış, kim kimin yatağında kalmış, kimin karısı kimde, kimin anası hangi yatakta. Ayılmak istemiyorlar düzenlerini böyle kurmuşlar  
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