  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlara para cezası ödül vermekle aynı! Tarlada 3 lira 75 kuruş, markette 12 lira 63 kuruş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: 150 lira birden yükselecek

Araç sahipleri dikkat! Hemen yaptırın yoksa her an 30 bin liranızdan olabilirsiniz

Kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında korkulan her an olabilir

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri nelerdi? Çok şaşıracaksınız

Bay Kemal’den sinsi hamle

Karadeniz gazında yeni gelişme: Doğal gazı 'Peçenek' dağıtacak! Tam 20 saat hassas operasyon sürdü

Zafer Şahin'den asgari ücret tahmini: Piyasalar o rakamı fiyatladı

Türkiye'ye karşı Rusya'yı da yardıma çağırdılar! Korkunun ecele faydası yok

Büyükelçilerden yeni açıklama: AVM'ler, otobüs durakları ve havaalanlarından uzak durun terör saldırısı olacak
Yerel Alkol yine can aldı! 3 kişi komada 1 kişi evinde ölü bulundu
Yerel

Alkol yine can aldı! 3 kişi komada 1 kişi evinde ölü bulundu

Alkol yine can almaya devam ediyor. Sahte içkiden canını kaybedenlerin adresi bu kez de Kütahya’dan geldi. Alkol kullanımından üç kişi yoğun bakıma kaldırılırken Özgür Ayabakan (33) isimli bir kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:43:05 - 2022-12-01 14:43:05
Alkol yine can aldı! 3 kişi komada 1 kişi evinde ölü bulundu

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden, M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda, plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

 Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde ölü bulundu

Bu arada, Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu. Evdeki incelemede plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23