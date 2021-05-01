Alkol üzerinden İslâm’a saldırı

R.Ekrem Şahan Ankara



Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Kur’an-ı Kerim, Müslümanın alkollü içki ve uyuşturucudan uzak durması gerektiğini bildirmektedir. Uygulayıcıların kuralları ve uygulama biçimleri kabul edilmeyebilir, eleştirilebilir. Yanlış olduğu düşünülebilir. Ancak, eleştirirken ve karşı gelirken dine veya dini değerlere hakaret veya saldırı doğru değildir.” Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Eğer bu varsayımla her yasaklanan konuya bu mantıkla yaklaşılmış olsa idi, pandeminin baş gösterdiği ilk zamanlarda camilerin cuma ve vakit namazlarına bu yıl ise teravih namazlarına kapatılması nedeniyle, mütedeyyin kesimin ‘Din elden gidiyor’ demesi gerekirdi.”