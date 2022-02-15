Alkol Serdar Ortaç’ı fena çarptı

Seren Serengil, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemesem Olmaz’ isimli programda geçtiğimiz cuma akşamı Kıbrıs’ta sahne alan Serdar Ortaç’ın alkol yüzünden zehirlendiğini söyledi. Program sunucularından Arto, MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç’ı “İlaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur” sözleriyle uyardı.

“Alkolle birlikte ilaç alıyor”

Arto, “İlaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur. Zaten ileri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insan olup neden kendine bakmadığı çok üzüntü verici. İlaç değiştirmiş olabilirsin ama bunu alkolle birlikte yaparsan çok zorlanırsın. Freni boşalmış kamyon gibisin. Sen çok değerli bir adamsın” diye konuştu.