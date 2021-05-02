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Gündem Alkol satış yasağı provokasyonu!
Gündem

Alkol satış yasağı provokasyonu!

Provokasyon malzemesine dönüşen ve her kafadan bir ses çıkan içki satış yasağına ilişkin kararlar valilikler aracılığı ile duyuruluyor. İstanbul Valiliği tarafından da tam kapanma süreci tamamlanana kadar alkol satışının gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 20:06:00 -
Alkol satış yasağı provokasyonu!

 Yeniakit.com.tr 

Tam Kapanma sürecinde satışını izin verilmeyen içki satışı, valilikler aracılığıyla duyuruluyor.

Şu ana kadar 21 il valiliği tarafından açıklandı

Valilerin başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulları, kısıtlamalar boyunca alkol satışını yasaklama kararı aldı. Bu sabah itibariyle 17 Mayıs'a kadar yasak açıklayan il sayısı 21'e ulaştı. Tüm valiliklerin aynı yönde karar alacağı belirtiliyor.

17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından, tekel bayilerinin de kapatılacak olması sebebi ile zincir marketler de hasız rekabeti önlemek amacıyla alkollü içki satışı yapılmayacağı duyururuldu. Alkol satış yasağına itiraz eden çevreler söz konusu kararın genelgede yer almadığını ve geçerli olmayacağını iddia ederek provokatif açıklamalarda bulundular. Bunun üzerine bugün 21 il valililiği yasak kararını açıkladı. Yasak açıklanan illerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınıni Antalya haricinde oybirliğiyle alınması dikkat çekti.

Ali Gül yine hazmedemedi

Alkol provokasyonunun en başından beri ön cephede yer alan Avukat ALi Gül, alkol yasaklarına karşı dava açmaya hazırlanırken, hıfzıssıhha kurulu kararlarını incelediklerini belirtti. Avukat Ali Gül, yasak kararı alan 21 ilin 9'unda CHP'li belediyelerin işbaşında olduğunu ve başkanların da kararlara imza attığını söyledi. Gül, karara imza atan CHP'li belediye başkanlarına açıklama yapma çağrısı yaptı.

 

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