  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudiler interneti şeytan icadı diye kendilerine yasaklıyorlar ama... Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar 30 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
Sağlık Alkol içmekten yorulmadı polis yakalayıp ceza kesmekten yoruldu
Sağlık

Alkol içmekten yorulmadı polis yakalayıp ceza kesmekten yoruldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa'da motosiklet sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 52 bin 719 TL idari para cezası uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli motosikletiyle 1.37 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 52 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde sürücülere yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu elektrikli motosikletin sürücüsü Mesut D.'ye (47) alkol testi yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 52 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Mesut D.'nin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığına ayar verdi. Ankara'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef ..
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip ..
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23