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Yerel Alkol dehşeti! Ağır yaralanan vatandaş hayat mücadelesi veriyor
Yerel

Alkol dehşeti! Ağır yaralanan vatandaş hayat mücadelesi veriyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, motosiklete çaptı, 1 kişi ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 22:58:00 -
Alkol dehşeti! Ağır yaralanan vatandaş hayat mücadelesi veriyor

Olay, akşamüstü Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde hemzemin geçitler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; İnanlı Çeşmesi yolunda alkollü olduğu belirlenen Y.K. idaresindeki 59 NG 666 plakalı otomobil hatalı sollama yaparak motosikletli sürücü T.B.’ye (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü T.B., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek iç kanama şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazayı görenler alkollü otomobil sürücüsüne tepki gösterdi ve kısa süreli arbede yaşandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen Emniyet Trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Öte yandan, araçlardan kırılan parçaları asfalt üzerinden belediye ekipleri temizlerken, trafik akışı ise kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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