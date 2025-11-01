Alkol bu kez farklı yerden vurdu! Birileri kafayı çekecek diye koca tır gitti
BOLU – Anadolu Otoyolu’nda gece yarısı ilginç bir yangın paniği yaşandı. Tonlarca alkollü içki yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı, içkilerle birlikte dev araç kül yığınına döndü.
Olay, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dorseden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı güçlükle yol kenarındaki refüje çekti.
Kısa sürede alev topuna dönen tır, adeta cehennemi andıran görüntülere sahne oldu. Bölgeye Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, vatandaşlar yaşanan olaya şu sözlerle tepki gösterdi:
“Birileri içki masasında keyif sürecek diye, tonlarca alkol cayır cayır yandı! İsrafın da, musibetin de böylesi görülmedi.”