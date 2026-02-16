  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Alkol bisikleti devirdi alkolik ise…

Bursa'da devrilen bisikletten savrularak yaralanan ve yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen 71 yaşındaki şahsa toplam 12 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde Remzi G. yönetimindeki bisiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi.

Yere düşen 71 yaşındaki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan alkol testinde Remzi G.'nin 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Remzi G.'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira olmak üzere toplam 12 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

