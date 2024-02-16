Aliyev'in yeni kabinesi belli oldu
Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan seçimi kazanarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni bakanlar kurulunu onayladı.
Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan seçimi kazanarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni bakanlar kurulunu onayladı.
Aliyev, bakanlar kurulu ve devlet komitesi başkanlarının atanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.
Kararnamede daha önceki kabinede yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerlerini korurken Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, kabine dışı kaldı.
Memmedov'un yerine daha önce bakan yardımcılığı görevini yürüten Azer Caferov, Gurbanlı'nın yerine ise komite başkan yardımcılığı görevinde bulunan Seyyad Salahlı atandı.
İlham Aliyev, 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
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Hükümet, Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Aliyev, istifa eden Ali Asadov'u, yeniden başbakanlık görevine atamıştı.
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