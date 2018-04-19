Aliyev'in ilk ziyareti Türkiye'ye!

İlham Aliyev Türkiye'ye 25 Nisan tarihinde bir ziyaret gerçekleştirecek. Böylelikle İlham Aliyev, 11 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferinden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Ziyaret esnasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya gelecek.

Kaynak: Yeniçağ.az