  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Aliyev'den 'Türkiye' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:01:00 -
Aliyev'den 'Türkiye' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, BM'de ilk kez bir Türk temsilcinin böyle yüksek bir göreve seçilmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Bunun Erdoğan'ın teşebbüsüyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, mesajında, "Türk diplomasisinin liderliğiniz altında yürüttüğü tutarlı ve başarılı faaliyet sayesinde ülkeniz uluslararası arenada büyük nüfuz kazandı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarılı bir şekilde devam edeceğinden eminim. Bu fırsatı değerlendirerek, size sağlık ve başarılar, kardeş Türk halkına daimi refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Volkan Bozkır'a da mesaj göndererek, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı