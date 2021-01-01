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Dünya Aliyev'den sert tepki: Buralara hiç gittiniz mi?
Dünya

Aliyev'den sert tepki: Buralara hiç gittiniz mi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, UNESCO'ya tepki gösterdi. Aliyev, ''Şuşa Camisi'ne, Zengilan'da yıkılan camiye, Ağdam Camisi'ne gittiler mi? Ermeniler orada domuz ve inek besliyordu. Şimdi bizi eleştiriyorlar.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:56:00 -
Aliyev'den sert tepki: Buralara hiç gittiniz mi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "2020 yılı tarihte bizim şanlı zafer yılımız olarak kalacaktır. Azerbaycan, 44 günde Ermenistan'ı mağlup etti ve topraklarını işgalden kurtardı. Bu zafer Azerbaycan halkının hafızasında sonsuza kadar yaşayacak. Bu tarihi bir zaferdir. Tarihi adaleti yeniden sağladık." dedi.

Azerbaycan'ı güçlendirmenin yanı sıra Ermenistan'ı zayıf bırakmak ve bölgesel projelerin dışında tutmak yönünde bir politika izlediklerini bildiren Aliyev, uluslararası arenada da Azerbaycan'ın haklı tutumunu güçlendirmek yönünde önemli adımlar attıklarını vurguladı.

İşgal altındaki şehir ve köylerin Ermenistan tarafından yıkılmasını yıllar boyu tüm dünyaya anlattıklarına işaret eden Aliyev, "Bizim o bölgelere gitme imkanımız yoktu. Fakat oraya hiçbir uluslararası kuruluş gitmedi. Bugün bizi eleştirmeye çalışan UNESCO, burada Ermeni dini anıtlarını koruyamayacağımızı iddia ediyor. Ancak bu bir yalan. Azerbaycan'da tüm dinlerin anıtları koruma altındadır. O topraklara bir kez gittiler mi. Şuşa Camisi'ne, Zengilan'da yıkılan camiye, Ağdam Camisi'ne gittiler mi. Ermeniler orada domuz ve inek besliyordu. Şimdi bizi eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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