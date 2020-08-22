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Dünya Aliyev'den Erdoğan'a mektup
Dünya

Aliyev'den Erdoğan'a mektup

Kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:09:00 -
Aliyev'den Erdoğan'a mektup

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi, kardeş ülkelerde de sevince neden oldu. 'İçimizdeki Türkiye düşmanları' çıldırırken, kardeş Azerbaycan'dan ise tebrik mektubu geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin doğal gaz keşfi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

"Türkiye önemli bir adım attı"

Konuyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gerçekleştirilen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin enerji güvenliği alanında mühim bir adım attığını kaydetti.

"Türkiye'nin yükselen gücünün bir tezahürü"

Keşfedilen doğal gaz yatağının işletilmesinin kardeş Türk halkına fayda sağlayacağını bildiren Cumhurbaşkanı Aliyev, bu yatağın bulunmasının Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve yükselen gücünün bir tezahürü olduğunu ifade etti.

"İki ülke ortaklığını daha da pekiştiriyor"

Azerbaycan ile Türkiye'nin uzun senelerdir büyük enerji ve ulaştırma projelerini başarı ile hayata geçirdiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis Ceyhan, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerin iki ülkenin ortaklığını daha da pekiştirdiğini vurguladı.

"Kendi başarılarımız kadar seviniyoruz"

Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında Türkiye'nin halen yürütmekte olduğu diğer keşif projelerinin de başarılı olmasını umduğunu ifade ederek, kardeş Türkiye'nin başarılarına kendi başarıları kadar sevindiklerini, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mesaj göndererek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak doğal gaz keşfi dolayısı ile tebrik etti.

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