  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes En-Nesyri'yi beklerken ters köşe transfer! Tadic’ten herkesi şaşırtan golcü kararı! Sürpriz açıklama…

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı: 2500 kat getirisi var

Mahkemeden emsal teşkil edecek otopark ücreti kararı: 1 kuruş ödemeyin!

KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

Şengör’den Yunan ağzı! 30 yıl içinde Türkiye yok olacakmış

Polis, vatandaşı yiyen köpeği vurdu! Kadın çığlık atıp

Mehmet Metiner, "Maalesef" diyerek kötü haberi verdi! İşte bu, yandığımızın resmidir

Devletin tüm kurumları toplandı: İstanbul üzerindeki pilot kendisini Bakü'de zannedebiliyor

Türkiye'den tüm dünyayı titretecek tarihi adım! O isim, "Gazamız mübarek olsun" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu

Cihat Yaycı 'yakında patlayacak' dedi ve duyurdu: Devleti ele geçirme tehlikesi var
Dünya Aliyev'den dikkat çeken KKTC mesajı!
Dünya

Aliyev'den dikkat çeken KKTC mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 19:43:00 -
Aliyev'den dikkat çeken KKTC mesajı!

Sondakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılımının KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adım olduğunu söyledi.

Aliyev, Şuşa'da düzenlenen "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır'ın KKTC ve TDT'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan Aliyev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'da yaptığı temaslardan ve Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılımından bahsederek, "Tatar'ı özellikle davet ettim. KKTC TDT'de gözlemci üyedir fakat ilk kez kendi bayrağı altında zirvede yer aldı. Biz kardeşlik borcumuzu yerine getirdik. Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

TDT'nin geleceğine de değinen Aliyev, "TDT'nin büyük geleceği olacağına eminim. Biz TDT'yi hep birlikte dünya çapında güç merkezine dönüştürmeliyiz. Ortak çabalarla bunu başaracağız." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

TBMM'de kabul edildi! Uluslararası topluma KKTC çağrısı
TBMM'de kabul edildi! Uluslararası topluma KKTC çağrısı

Gündem

TBMM'de kabul edildi! Uluslararası topluma KKTC çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni yolda kararlılıkla yürüyeceğiz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni yolda kararlılıkla yürüyeceğiz

Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni yolda kararlılıkla yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

Gündem

KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

Gündem

KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

{relation id:1870606 slug:'tbmmde-kabul-edildi-uluslararasi-topluma-kktc-cagrisi'}

{relation id:1870606 slug:'tbmmde-kabul-edildi-uluslararasi-topluma-kktc-cagrisi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23