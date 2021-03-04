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Dünya Aliyev şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı
Dünya

Aliyev şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 10 askerimiz ve 3 yarılımız için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:07:00 -
Aliyev şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

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