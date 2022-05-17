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Gündem Ali’siz Alevilikte sapkına nikâh önerisi
Gündem

Ali’siz Alevilikte sapkına nikâh önerisi

Müslüman Anadolu Alevilerinin hassasiyetlerini iğdiş etme amacıyla yola çıkan ‘Alisiz Alevilerin’ skandal bir tartışmaya imza attığı öğrenildi. Kendilerine ‘Demokratik Alevi Hareketi Bileşenleri’ adını veren Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nce düzenlenen “Aleviler: Din, Beden, Cinsiyet; Neşeden Kedere” sempozyumunda, sapkın homoların Alevi dedeleri huzurunda nikah kıymasının tartışıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 08:49:00 -
Ali’siz Alevilikte sapkına nikâh önerisi

İzmir’de düzenlenen sempozyumda konuşan eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkan Gani Kaplan, eşcinsellerin dede huzurunda nikah kıyması için gereken adımların atılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “13 dedenin postta oturduğu bir cemde genç bir erkek arkadaşımız eşcinsellerin dede huzurunda evlenip, evlenemeyeceğini sordu. Dedelerin hepsi topu birbirine attı. En son bir dede döndü, ‘İçimizde eşcinsel yoksa bu soruyu şu an cevaplamanın gereği yok’ dedi. Böyle bir sempozyumda bizim bu soruna da bir çözüm, bu soruya bir cevap bulmamız gerekir. Bu, bizim önümüze gelecek.”

Kılıçdaroğlu-HDP projesi

Sempozyumda İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması eleştirilirken, tartışmanın, iktidar olması halinde eşcinsel evliliklerin önünü açacağını vaat eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt geneline astığı bilborard ilanlarından sonra gelmesi dikkat çekti. 13, 14, 15 Mayıs’ta  düzenlenen skandal sempozyumda, terör örgütüyle olan iltisakından dolayı cezaevinde yatan HDP’li Aysel Tuğluk’a selam gönderilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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