  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alişan'dan yürek burkan itiraf: Psikolojik destek aldım
Medya

Alişan'dan yürek burkan itiraf: Psikolojik destek aldım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan'dan yürek burkan bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:03:00 -
Alişan'dan yürek burkan itiraf: Psikolojik destek aldım

Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra ilk kez konuştu. Psikolojik yardım aldığı itirafında bulunan Alişan, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu" dedi ve kendisinin de birkaç kez psikolojik destek aldığını söyledi.

Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...
Yaşam

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Gaziosmanpaşa'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan hamile kadının 3 yaşındaki çocuğunun "Babam salıncağımı kesti, aldı getirdi anneme bö..
Avrupa ülkesi Karayel'e talip oldu!
Dünya

Avrupa ülkesi Karayel'e talip oldu!

Macaristan'ın Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı haberinde Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi.
10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma
Gündem

10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay