Alişan'dan yürek burkan itiraf: Psikolojik destek aldım

Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra ilk kez konuştu. Psikolojik yardım aldığı itirafında bulunan Alişan, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu" dedi ve kendisinin de birkaç kez psikolojik destek aldığını söyledi.

Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" açıklamasında bulundu.