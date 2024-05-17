Alışan Lojistik, alımını yaptığı 150 adet Renault Trucks çekiciler ile filo yenileme ve büyütme projesini sürdürüyor

39.yılını geride bırakan Alışan, büyüme trendi doğrultusunda filo yatırımlarına da devam ediyor. Alışan, son olarak yaptığı 70 adet Renault Trucks T480 araçlar alımlarının ardından memnuniyetleri doğrultusunda 2024 yılında 150 çekicinin daha alım kararını aldı. 2023 yılında önde gelen küresel liman işletmecisi ve kargo paydaşlarına güvenilir tedarik zinciri ortağı olan PSA International ile ortaklık kuran Alışan Lojistik, Renault Trucks için düzenlenen teslimat törenine PSA'nın tedarik zinciri çözümleri kolu olan PSA BDP'nin yöneticileri ile beraber katıldı.

Törende Alışan Lojistik Ceo’su Damla Alışan, PSA BDP Ceo’su Chee Foong Wan, PSA BDP Genel Müdür Yardımcısı Hector Gonzales ve PSA BDP Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi Başkanı Fikret Ersoy hazır bulundular. Satın alınan ilk 60 araç, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Mali ve İdari İşler Direktörü İpek Puntar, Renault Trucks Ticari Satış Direktörü Özgür Fırat ve Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) Genel Müdürü Ertan Çolak tarafından teslim edildi.

Teslimat töreninde açıklamada bulunan Alışan Lojistik Ceo’su Damla Alışan; “Alışan Lojistik olarak, büyüme trendi doğrultusunda filo yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Son olarak yaptığımız 70 adet Renault Trucks T480 araçlar alımlarının ardından memnuniyetimiz doğrultusunda 2024 yılında 150 çekiciyi daha filomuza katma kararı aldık. Bildiğiniz gibi Renault Trucks ile ilk iş birliğimiz 2022 yılında başladı. Operasyonel verimlilik ve performans beklentilerinin yanı sıra Renault Trucks Finansal Hizmetlerin sunduğu avantajlı ödeme koşulları ve işlem kolaylığı sağlayan çözümler nedeniyle yatırım kararı almıştık. Bugün geldiğimiz noktada, beklentilerin gerçekleştiğini, satış sonrası hizmet seviyesi ile almış olduğumuz kararın ne kadar doğru ve sağlıklı olduğunu gözlemledik. Mevcut deneyimlerimize ilave olarak yeni geliştirilmiş Turbo Compound motor teknolojisi bir yandan sürdürülebilirlik ve karbon ayak izimizin azaltılması açısından önemli bir fark yaratırken diğer yandan sunduğu daha düşük yakıt tüketimi sayesinde kısa ve uzun vadeli işletme maliyetlerimizi düşürecek. Tüm bu etkenler, Renault Trucks ile yola devam etmemizi sağladı” diye belirtti.

Turbo Compound ile yakıt tasarrufu hedeflerimizi arttırdık

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alışan Lojistik, Türkiye’de Renault Trucks’ın sunduğu Turbo Compound teknolojisini pilot çalışma olarak test eden ilk lojistik firması olmuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Damla Alışan; “Renault Trucks ile iş birliğimiz kapsamında firmanın geliştirdiği tüm yeni teknolojileri pazara sunulmadan test etme ve deneyimleme imkanlarına sahip olabiliyoruz. Turbo Compound teknolojisiyle geliştirilen yeni motora sahip araçları, farklı güzergâh ve yük tiplerinde 2 ay boyunca denedik. Konularında uzman ve tecrübeli sürücülerimizin yaptığı test sürüşlerinde motor gücündeki kayıpları en aza indirerek düşük devirlerde maksimum tork ve buna bağlı olarak önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağladığını, aracın performansını ve pozitif etkilerini test etme ve doğrulama şansımız oldu” diyerek ekledi;

“Uzman kadromuz tarafından yapılan test sürüşlerinde, Turbo Compound teknolojisine sahip çekiciler ile bu teknolojiye sahip olmayan çekicilerin performansını aynı güzergâh ve yük tiplerinde karşılaştırdık. Yol ve yük koşullarına bağlı olarak Turbo Compound teknolojisine sahip araçlar ile %10’a varan daha yüksek yakıt tasarrufu elde ettiğimizi söyleyebiliriz.”

Renault Trucks, optimum performans için T model çekicilerini, opsiyonel olarak manevra kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün vermeden önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Turbo Compound teknolojisine sahip DE13 TC motor ile donatıyor. Turbo şarjın aşağı akışına yerleştirilmiş ek bir türbin, egzoz gazlarındaki ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor ve bunu ek motor torku şeklinde krank miline iletiyor. Bu nedenle Turbo Compound, daha düşük motor hızlarında, daha yüksek tork seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor. Otoyolda, hız sabitleyici altında ve yokuş yukarı sürüşlerde vites küçültmeye gerek kalmadan sabit bir hız korunabiliyor.

Tek markalı filo, her zaman avantajlı

“Güncel filomuzdaki çekici grubunun %39’u Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Filo değişimi dahilinde 60 adetlik yeni yatırımımız ile bu pay %60 seviyesine yükseliyor. Takip edecek teslimatlar ile bu oran daha da artacak” diye belirten Damla Alışan, lojistik şirketleri için tek markalı filoların önemine değindi;

“Ağır vasıta filosunun tek bir markadan oluşması, servis ve bakım süreçlerini daha hızlı ve etkin yönetmeyi sağlıyor. Aynı markaya ait standart donanımlı araçlarla çalışmak, çekici - dorse ekipman uyumunu ve buna bağlı olarak filo içerisindeki esnekliği arttırıyor. Envanter yönetimi ve personel eğitimlerini planlama tarafında avantaj sağlıyor ve sürücülerin aynı tip araçlar arası operasyonel değişikliklerinde uyum süresini minimuma indiriyor. Bu avantajlar, işletme maliyetlerini düşürerek operasyonel verimliliği arttırıyor. Bu doğrultuda biz de araç filomuzun tek markalı olması hedefi ile yeni alımlarımızı yapıyoruz.”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise; “Alışan Lojistik’in gerek iş akışlarında gerekse donanımlarında her zaman yeni trendleri, en gelişmiş çözümleri yakınen takip etmelerini ve başarıyla uygulamalarını takdir ediyoruz. Özellikle son yıllarda derin öğrenme ve yapay zekâ da dahil olmak üzere teknolojiye yaptıkları yatırımları, tüm iş disiplinlerine başarı ile entegre ettikleri sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı yaklaşımları ile Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimine de büyük katkıda bulunduklarına inanıyoruz. Küresel ölçekte alanında öncü olan PSA BDP şirketiyle yaptıkları iş ortaklığı sayesinde de bu başarılarını global platforma taşıyacaklar. Bu kesintisiz gelişim ve dönüşüm sürecinde bir çözüm ortağı olarak Alışan Lojistik ile birlikte yürümekten son derece gurur duyuyoruz. Ayrıca yenilikçi ve vizyoner yaklaşımları ile her zaman Renault Trucks’ın ilklerinde de yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Gerek araçlarımız gerekse sunduğumuz toplam çözümlerin verimliliğinden duydukları memnuniyetin devamlılığı için tüm desteğimiz ile yanlarındayız. Ayrıca belirtmeliyim ki Turbo Compound teknolojimizi uzun süre, titizlikle deneyimledikten sonra yaptıkları yatırım bizim için büyük bir referans” şeklinde açıkladı.

En büyük hedefimiz, son 3 yıldır yakaladığımız %100’ün üzerinde büyüme trendini devam ettirmek

Alışan Lojistik’in hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Damla Alışan; “Alışan Lojistik olarak, 2023 yılını dünya devi PSA International ve dolaysıyla PSA BDP ile kurduğumuz ortaklıkla kapatmıştık. Müşterilerimize gelişmiş, uçtan uca izlenebilir hizmet verir bir hale geldiğimiz bu birlikteliğin temelinde birbirini tamamlayan şirketler olmamız yatıyor. Bu birleşme ile Alışan olarak, hizmet portföyümüz ve müşteri tabanımızı, PSA BDP'nin kapsamlı kargo çözümleri uzmanlığı ile buluşturduk. 39 yıllık ailemiz ve hedeflerimiz artık daha büyük ve global. PSA BDP ile beraber “To New Horizons-Yeni Ufuklara” mottomuz çerçevesinde son 3 yıldır yakaladığımız büyüme trendini devam ettirmek ise en büyük hedefimiz. Öte yandan bu birliktelikle heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna da çıkmış olduk. Tüm yatırımlarımızı da 2024 yılında bu hedefler doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi. Alışan ayrıca, teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularındaki yatırımlarıyla tanınan bir marka olarak artık PSA'nın küresel ağının yetenekleriyle güçlenerek dijitalleşme yatırımlarıyla da lojistik sektöründe önemli bir fark yarattıklarını belirtti. OptiFleet sistemi ile de Alışan’ın, yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar sağladığına, bunun da hem çevreye hem de operasyonel verimliliğe katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Renault Trucks’ın sunduğu bağlantılı hizmetler ile filomuz her an gözetimimizde

Alışan Lojistik, Renault Trucks’ın sunduğu bağlantılı hizmetlerden faydalanıyor. Renault Trucks’un yetkili bayi ağı sayesinde araçlarına uzaktan bağlantı kurarak erişim sağlayabilen Alışan, yazılım güncelleme, parametre değişiklikleri, hata kodlarının okunması gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Böylelikle araçlar, daha uzun süre operasyonda kalırken duruş süreleri kısalıyor ve hizmet süreleri artıyor.

Bağlantılı hizmetlere ek olarak Alışan Lojistik, Renault Trucks’ın Optifleet Filo Yönetim Sistemi’nden de yararlanıyor. Alışan Lojistik, üç ayrı modül ile araçlarını uzaktan takip edebiliyor. Konum ve teknik bilgilerine ve geçmişine ulaşabiliyor, takograf verilerini uzaktan indirebiliyor, sürücüler arasında karşılaştırma yaparak yakıt tüketiminde iyileştirme yapabiliyor.

Renault Trucks’ın Satış Sonrası Hizmetleri’nden memnuniyetimiz %100

Damla Alışan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Renault Trucks ile iş birliğimiz öncesinde sundukları satış sonrası hizmetleri, OptiFleet ve Predict gibi çekicilerimizin güncel durumunu ve yaklaşan bakım – parça değişim vb. servis ihtiyaçlarını takip edebilmemizi sağlayan sistemleri, geniş servis ağı gibi avantajları detaylı olarak incelemiştik. Renault Trucks'un satış sonrası hizmetleri, geniş servis ağı ve onaylı yedek parça temini ile güvenilir ve kesintisiz bir destek sağlıyor. Teknolojik alt yapıları ile birlikte sundukları OptiFleet ve Predict sistemleri sayesinde araçların hızlı ve etkin bir şekilde bakımlarının takibini ve hızlı onarımları sağlayarak operasyon aksamalarının önüne geçiliyor. Servis ağı yönetimi ve iletişim, Türkiye ve yurt dışı kesintisiz hizmet ve onaylı yedek parça bulunabilirliği gibi Renault Trucks’ın Satış Sonrası Hizmet desteği kesintisiz ve verimli bir operasyonel süreç yönetmemizi sağlıyor” diye belirtti.

Alışan Lojistik, daha önceki araçlarında kullandıkları gibi yeni yatırımlarında da Renault Trucks’ın servis paketlerinden faydalanıyor. Bir önceki araçlarında Excellence Servis Sözleşmesi kullanan Alışan, yeni çekicileriyle birlikte Excellence Predict Sözleşmesi’nin avantajlarından yararlanacak. Sözleşme kapsamında araçların tüm bakım ve onarım işlemleri, Renault Trucks Yetkili Servisleri’nde yapılacak.

Predict ile öngörülü operasyonlar

Alışan Lojistik ile Excellence Predict önleyici ve öngörülü bakım onarım sözleşmesinden de faydalanıyor. Böylece araçlarının verileri, detaylı bir şekilde inceleniyor ve olası arızaların önceden tespiti sağlanıyor.

Renault Trucks’ın sunduğu Excellence Predict öngörülü bakım onarım hizmeti, arıza meydana gelmeden önce önlem alarak müşterilerinin operasyonlarının kesintiye uğramamasını ve öngörülmeyen maliyetlerin azaltılmasını destekliyor. Teknik verilerin analizine dayanan Excellence Predict öngörülü bakım onarım hizmeti, aracın hizmet süresini artırarak yoluna sorunsuz devam etmesini sağlıyor.

Excellence Predict sözleşmesi ile araçların kritik bileşenlerinin arıza kodları analiz ediliyor. Olağandışı bir durum tespit edilirse veri analiz merkezi, aracın servise girişini organize etmek üzere bayi ile iletişime geçerek müşterinin hızlıca bilgilendirilmesini sağlıyor ve olası bir arıza riskini ortadan kaldırıyor. Bayi, aracın serviste mümkün olduğunca az zaman geçirmesini sağlamak için parça temini, bakım ve onarım planlanmasını organize ediyor.

Sebastien Delepine, açıklamasında; “Excellence Predict önleyici ve öngörülü bakım onarım sözleşmemizi deneyimleyecek olan Alışan Lojistik, bu sayede hizmet süresini daha da artıracak. Excellence Predict sözleşmesi ile sağlanan verilerin analizi sonucunda olası bir arıza, 3 hafta ile 3 ay öncesine kadar tespit edilebiliyor. Bayimiz arızanın tipine göre ilgili parçaların teminini sağlarken müşterimiz, iş planına göre aracının servis ziyaretini organize ediyor. Servise gidildiğinde önceden yapılan teşhis ve parçanın hazır olması sayesinde minimum iş kaybı yaşanıyor. Böylece müşterimizin olası bir arızadan dolayı zaman kaybı yaşamasının önüne geçildiği gibi tespit edilen onarımın serviste planlı yürütülmesi sayesinde aracın hizmet süresi maksimize edilebiliyor” şeklinde açıkladı.

Renault Trucks’ın finansal paketleri ile yatırımımız tek noktada çözüm buldu

Alışan Lojistik, Renault Trucks araç alımlarında yüzde yüz Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu paketleri değerlendiriyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Damla Alışan, “Renault Trucks iş birliğine başlarken Renault Trucks’ın sunduğu uygun finansal çözümlere dikkate alarak yatırım kararı almıştık. Tüm yatırımlarımızda da RTFS’nin finansal paketlerini değerlendirdik. Finansal açıdan avantajları dışında tek noktada tüm çözümlere ulaşabilmek büyük bir kolaylık oluyor. Süreçler, hızlı ve pratik şekilde ilerlediğinden zaman ve emek tasarrufu sağlanıyor” diye açıkladı.