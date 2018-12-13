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Alinur Aktaş’tan seçim değerlendirmesi: Payitaht şehri Bursa'yı daha geniş çevrelere tanıtacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Aktaş; "Payitaht şehri Bursa için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:55

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Ak Parti’den tekrar aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeniakit.com.tr’ye seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursa’nın bir Osmanlı şehri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş; "Kentimizi daha geniş çevrelere tanıtmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Alinur Aktaş şu açıklamalarda bulundu:

"31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olacağını düşünüyorum. Belediyecilikte büyük çığır açmış çok değerli Cumhurbaşkanımız'ın öncülüğünde; Adalet ve Kalkınma Partisi olarak büyük bir heyecanla bu seçimde de elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Şehirlerimizin daha ileriye gidebilmesi adına bir başlangıç noktası olan yerel seçimlerde halkımızın da desteği ile muvaffak olmak adına elimizden geleni yapacağız."

"Payitaht şehri Bursa'yı daha geniş çevrelere tanıtacağız"

"Şunu ifade etmeliyim ki Bursa Türkiye'nin ikinci büyük ticaret şehri. Dördüncü büyük nüfusuna sahip çok önemli bir kent. Bursa'yı her alanda daha ileriye taşıyabilmek için geçirdiğimiz bu süreç zarfında projelerimizi hazırladık. Yüksek teknoloji ile sanayinin Bursa'da daha hakim olabilmesi için çalışıyoruz. Osmanlı şehri, Payitaht şehri Bursa'nın daha çok çevreler tarafından tanınabilmesi adına yapacağımız çalışmalarla bu zemini hep birlikte hazırlamış olacağız."

"Sevenlerimizin dualarıyla daha da güçleneceğiz"

"Bu güne kadar bizlere destek veren Bursa'daki tüm hemşerilerimize ve dostlarımıza, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ak Parti kadrolarına ve katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir şekilde onların destek ve duası ile bu süreci devam ettirmek istediğimizi ifade ediyorum."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:55
  1. Alinur Aktaş
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 13 dk önce
    BİLECİK VALİSİ, SÖĞÜT DE ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNDE OSMANLI KIYAFETİ İLE NÖBET BAŞLATTI. (JANDARMA) HELAL OLSUN İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN.OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURUCUSU OSMANGAZİ TÜRBESİ BURSA MIZDA, AYNI NÖBET SİSTEMİ YAKIŞIR BURSA MIZA, çok geç kaldık şimdiye kadar B B BELEDİYESİ VALİLİK BÖYLE BİR TARİHİ GÖSTERİ NÖBETİNİ BAŞLATMALIYDI. ANITKABİRDE, DOLMABAHÇE SARAYINDA OLDUĞU GİBİ.. (DOLMABAHÇE DE NEYİN NÖBET GÖSTERİSİ ONUDA ANLAMIŞ DEĞİLİM?)
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