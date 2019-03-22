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Alın size 'Zillet' İttifakı! Bay Kemal Saadet Partisi'ne oy istedi

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne oy istedi.

22 Mart 2019 Cuma 17:50

Yerel seçimlere az bir süre kala Zillet İttifakı'nın yalanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce hiç bir parti ile ittifak içinde olmadıklarını iddia eden Saadet Partisi'nin CHP ile olan işbirliği ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı mitinglerde Saadet Partisi'ne oy istiyor. Bu da 'madem ittifak yapmıyorsunuz, neden bay Kemal mitinglerde sizin için oy topluyor' gibi soruları beraberinde getirdi.

Bay Kemal, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmış ve burada Saadet Partisi ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etmişti.

Fakat Saadet Partililer kimse ile ittifak içinde olmadıklarını belirtmişti. Ortaya çıkan son miting görüntüleri ise durumun tam tersi olduğunu ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:50
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Saadet Partisi
  4. Ankara Spor Salonu

YORUM YAZ

  • Ali koyuncuAli koyuncu22 dk önce
    Abdullah ve selim yorum yapan arkadaşlar hdp yede istiyor buna nedicen siz bunuda inkar edersiniz akp ye gıcık olduğunuzdan hepiniz birgün hdp li olacaksınız hdp li oldunuzmu topunuz pkk savunursunuzpkk lı oldunuzmu dağa çıkarsınız demedi demeyin abdullah ve selim
  • BozkurtBozkurt28 dk önce
    Chp çareyi bulmuş.Alemin en şerefsiz adamlarıyla niye ittifak yapıyon belediyelere niye Fetöcülerle pkklıları aday gosteriyon deyince ak parti de şu tarihte şunu yaptı diyorlar.Iyi amk doldurun hainleri partiye zamanında ak parti de yaptı diye...ihanetlerinin en güzel kamuflaj ak parti artik.Bakin bu sayfada yorum yapanlar da aynısını diyor.fake isimle yazın bakalım her sayfada fetöcüler....yeni akite bile sızıyorsunuz Erdoğanı kötülemek için
  • VatandaşVatandaş38 dk önce
    Hdpkk dan oy isteyenler vijdan muhabbeti yapıp boş boş konuşmayın vijdan olsa zillete oy istemezsiniz
  • keMalkeMal45 dk önce
    FETÖCÜLERİN önceki seçimlerdeki taktiğin aynısını söylüyor...Seni KİM yönetiyor kemal...
  • YorumcuYorumcu50 dk önce
    Bu ülkenin BEKA SORUNU KEMAL chp nin başına geçtiği gün başladı. En büyük sorun...Nasıl inönü Atatürkün başına bela olduysa kemalde Erdoğanın başına bela olmaya hazirlaniyor. Aynı inönüye benziyor zaten. Acaba yahudiler inönünün bir oğlunu başkasının evladı olarak mı nüfusa kaydettiler diye düşünmedim degil
  • Vatandaş Vatandaş 51 dk önce
    Hdpkk dan oy isteyenler akp MHP ye dil uzatıyorya
  • VatandaşVatandaş56 dk önce
    Saadettin bozulur umarım Kemal
  • KemalKemal1 sa önce
    Hdp lilerle açılım tiyatrosuyla boy boş resim çektirmeden daha namuslu bir iş bay kemalin yaptığı...inanmıyorsanız vicdanınıza sorun ..tabi varsa
  • salim başsalim baş1 sa önce
    ne yapacaktı.ülkeyi darumar eden ülkeyi perişan eden ülkeyi ateş cemberine ceviren akp yemi oy istiyecekti.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    MHP AKPye, AKP MHPye oy istiyor, onlar ne ittifakı oluyor?

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