Alın size 'Zillet' İttifakı! Bay Kemal Saadet Partisi'ne oy istedi

Yerel seçimlere az bir süre kala Zillet İttifakı'nın yalanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce hiç bir parti ile ittifak içinde olmadıklarını iddia eden Saadet Partisi'nin CHP ile olan işbirliği ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı mitinglerde Saadet Partisi'ne oy istiyor. Bu da 'madem ittifak yapmıyorsunuz, neden bay Kemal mitinglerde sizin için oy topluyor' gibi soruları beraberinde getirdi.

Bay Kemal, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmış ve burada Saadet Partisi ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etmişti.

Fakat Saadet Partililer kimse ile ittifak içinde olmadıklarını belirtmişti. Ortaya çıkan son miting görüntüleri ise durumun tam tersi olduğunu ortaya koydu.