Alın size ‘Z’ kuşağı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Çanakkale savaşında vatanını müdafaa etmek için canını hiçe sayarak 15 yaşında cepheye giden ecdadın torunları bugün Kur’an-ı Kerim’e tekme atarak gülüp eğlenir hale geldi. Ahlaktan, edepten, büyüğe ve kutsallara saygıdan, bilimsellikten, ülkesine bağlılıktan uzak zibidilerin bu hareketine tepki yağdı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. En büyük görev ailelere düşmektedir. Çocuklarınızın, gençlerin kullanılmasına kesinlikle izin vermeyin” dedi. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül de, “Gençlerimizin bu hale gelmesinde bizlerin de büyük hataları var. Çocuklarımızı eğitmenin en büyük yolu İslam fıtratıdır. Çocuklarımıza gerekli din eğitimi verilmezse neler olabileceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

MEB’den soruşturma

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.