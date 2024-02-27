Alın size 'Mustafa Kemal'in partisiyiz' diyen CHP'nin ortağı... DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terörist yakalandı
İstanbul'daki terör soruşturması kapsamında DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evine de bir operasyon düzenlendi. Yapılan baskında terör örgütü üyesi Sıtkı Güngör yakalanırken ayrıca evde cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları da ele geçirildi.
'Mustafa Kemal'in partiyiz' diyerek muhaliflerin oyunu koparan CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti, bebek katili PKK'ya şehirde ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin (MLKP-TKP/ML-MKP) cezaevleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Marmara bölgesindeki cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak kalan örgüt mensuplarına 16 şüphelinin, 1 Ocak 2016'dan bugüne kadar herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.
15 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların cezaevindeki örgüt üyeleriyle yaptıkları haberleşme ve mektuplaşma tarzında dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalaması yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(Çiçek Otlu)
DEM'Lİ VEKİLİN EVİNDEN TERÖRİST ÇIKTI
CNN TÜRK'ün haberine göre, İstanbul'da düzenlenen operasyonların bir tanesinde DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terörist Sıtkı Güngör yakalandı.
Evde yapılan aramalarda cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları da ele geçirildi.