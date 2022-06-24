Alın size helalleşme! Cenaze bile kalkmadan saldırıya geçtiler

Vefat eden tüm Müslümanların arkasından, “Gerici” demekten başka halt bilmeyen BirGün paçavrası, kendisi gibi hazımsızların tüm engellemelerine rağmen İslam’ın yayılmaya devam etmesini kabullenemiyor.

Türkiye’de asr-ı saadet kisvesini yaşatan İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun dostuna kavuşmasının ardından mide bulandıran bir habere imza atan BirGün, patronlarının yıllardır yaptığı gibi Müslümanları karalamaya kalkıştı.

FETÖ izi kokan bazı cinayetleri hatırlatan BirGün, Hızır Ali Hoca efendi ve Bayram Ali Öztürk hoca efendi gibi alimlerin öldürüldüğü olayları cemaate yıkmaya kalkıştı.

Mahmut efendi hazretlerini alenen hedef alarak kansızlık örneği sergileyen gazete, “Cemaatçinin şaibelerle dolu hayatı” başlığını kullandı.

Mide bulandıran haber, zerre vicdanı kalan herkesi rahatsız etti.

Çapsız BirGün’ün, vefat eden tüm Müslüman liderlerin arkasından aynı benzetmeleri yapması, dertlerinin medeniyet veya çağdaşlık değil sadece İslam ve Müslüman karşıtlığı olduğunu kanıtlar nitelikte!..