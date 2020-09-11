Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP'nin kanalı Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, özel şirketleri açık açık tehdit etti.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok özel şirkete el koyacaklarını belirten Böke, Fatih Ertürk'ün "Birçok anlaşma var. Uluslararası anlaşmalar var. Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna "Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz" şeklinde skandal bir cevap verdi.

Gürsel Tekin de böyle tehdit etmişti

Bir dönem CHP'nin genel sekreteri olan Gürsel Tekin, FETÖ ile mücadele kapsamında haberler yapan gazeteleri açık bir biçimde tehdit etmişti. Tekin sırf FETÖ ile mücadele ettiği için gazeteleri "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" diyerek tehdit etmişti.

Gürsel Tekin, "8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Sadece el mi koyacağız, buna bulaşmış bütün iş adamlarından da hesabını soracağız" demişti.

Öte yandan halkın oyu ile başa gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta diktatörlükle itham eden Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin genel sekreteri Selin Sayek Böke'nin özel sektöre yönelik tehdit dolu sözleri kimin diktatör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.