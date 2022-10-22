Alın size Batı medeniyeti! Kadın tuvaletini ortalık yere yapıp çalışana fırlattı

Kanada'da Tim Horton's adlı kafede Çağdaş Batı Medeniyeti’ni anlatan bir olay yaşandı. Müşteri olarak kafeye gelen bir kadın orada çalışan bir garsonla tartışınca, ortalık yere tuvaletini yaptı. Hızını alamayan kadın peçete yardımı ile yaptığı pisliği yerden alıp garsonun kafasına fırlattı.

İşte gerçek 'Batı Medeniyeti' bu

O anlar güvenlik kamerasıyla kayda alınırken sosyal medyada ‘işte gerçek batı medeniyeti bu’ tarzı yorumlar yapıldı.

Şirketin halkla ilişkiler temsilcisi Holly Largy, polis merkezinde verdiği açıklamada, kadının kısa bir süre tutuklu kalıp sonra salındığı, ileri bir tarihte ise mahkeme olacağını belirtti.