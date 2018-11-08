Alın bir illet daha: LUPUS



“Lupus”, “kurt” demektir. Hastanın yüzündeki deri bulgularının görüntüsünden dolayı bu isim verilmiştir. Hastalığın sebebi bugün için tam olarak bilinmemektedir.

Hastaların % 50-60’ında güneşe karşı hassasiyet vardır. Burun kökünü de tutan ve yanaklara doğru yayılan kelebek şeklindeki kızarıklık “Lupus”un tipik deri bulgularındandır.

Hastalığın oluşması ve ilerlemesinde genetik yatkınlığın yanı sıra çevre faktörlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu faktörler arasında virüsler, ultraviyole ışıkları ve ilaçlar sayılabilir.

100.000 kişide 40-100 arası bireyde ortaya çıkıyor. Hastalık her yaşta oluşabilir ancak en sık 13-40 yaşları arasında meydana gelir. Hastalık ile ilgili çarpıcı ve önemli bir diğer bilgi de hastaların % 90’ının doğurganlık yaşındaki kadınlar olmasıdır. Lupus, kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 3 kat daha fazla görülür.

Hastalığın başlangıcında hastalar; yorgunluk, ateş, kilo kaybı ve eklem şişmesinden şikâyet ederler. Tutulan organlara göre hastalığın şiddeti hastadan hastaya değişkenlik gösterir.

“Lupus” tamamen yok edilmeyen sadece ilaçlarla yatıştırılabilen bir hastalıktır.

“Lupus” iyileşme ve alevlenme dönemleriyle seyreder. Kortizonun kullanılmaya başlanmasından önce ölümcül olabilen bu hastalıkta bağışıklık sistemini düzenleyen tedaviler sayesinde hastalık kontrol altında tutulabilir.

Önemli olan hastalığı ve hasta stresini anlamaktır. Güneş ışınlarından yoğun bir biçimde etkilenmek hastalığın alevlenen şiddetini arttırabilir. Hastalar sabah 10.00 ve akşam 16.00 saatleri arasında dışarda bulunmamalıdır.