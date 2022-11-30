Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'den kaçtığı ülke açıklandı

Çin’in en zengin insanlarından biri olan ve Alibaba isimli sanal ticaret platformunu kurarak milyarder olan Jack Ma ile ilgili dikkat çekici bir bilgi geldi.

Çin hükümetine karşı açıklamalarda bulunduktan sonra Pekin yönetimi tarafından adeta aforoz edilen ve 6 ay boyunca kamuoyunun karşısına çıkmayarak, “Acaba hapse mi atıldı” iddialarının ortaya atıldığı Jack Ma’nın nerede olduğu belirlendi.

Bir dönem Çin’in en güçlü yöneticilerinden biri olarak bilinen Jack Ma’nın Japonya’nın başkenti Tokyo’ya kaçtığı öğrenildi. Jack Ma ve ailesinin Tokyo’nun merkezinde yaşamaya başladığı belirtildi. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan yakınları, Ma’nın ailesiyle birlikte Japonya’da kaldığı ve burada kayak tatiline gittiğini ve düzenli olarak da ABD ve İsrail’e gittiğini de söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce Çinli denetleme kuruluşlarını ve devlet bankalarını eleştirerek, finans sektöründe yoksullara destek veren bir kredi sistemi oluşturulması gerektiğini söyledikten sonra aforoz edilen Jack Ma’nın bu açıklamaları sonrasında sahibi olduğu Alibaba ve Ant isimli şirketlere soruşturma başlatılmıştı.

Tokyo'da iki külübe üye oldu

Jack Ma’nın son yıllarda ayrıca İspanya ve Hollanda gibi ülkelere de gittiği belirtildi. Ma’nın Tokyo’da pek görünür olmadığına dikkat çekilirken yanında özel şefi ve güvenlik personelini de getirdiği belirtildi. Ma’nın sokağa da nadiren çıktığı belirtildi.

Ma’nın üyelikle girilebilen Tokroya’daki Ginza caddesindeki ve Marunouchi caddesindeki iki kulübe üye olduğu ve oralara gittiği de öğrenildi.

Financial Times’a konuşan kaynaklar, Ma’nın Japon modern sanat koleksiyonerliğine merak saldığını aktarırken, son dönemde gündeminde de “sürdürülebilirlik” olduğunu da belirtti.