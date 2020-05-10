Aliağalı vatandaşlar kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

Hastanelerde tedavi gören talasemi, lösemi, kanser ve diyaliz hastalarının düzenli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ancak kan ihtiyaçlarının tümünün karşılanamadığını belirten Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök’ün açıklamasının ardından Aliağalı vatandaşlar, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kızılay mobil aracında kan bağışında bulundu.

Hastaları düşünerek demokrasi meydanındaki kan verme aracına gelen duyarlı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulunuyor. Bağış sayısı henüz istenilen seviyede olmazken, yetkililer halkı ihtiyaç durumdaki hastalar için kan bağışlamaya çağırdı. Kan bağışı mobil aracına gelenler için sosyal mesafe aralıkları görevlilerce sağlanarak gerekli önlemler alındı. Meydana gelerek kan bağışında bulunan ve kendisinin zaman zaman kan verdiğini söyleyen Bülent Edremitli, “Ben Kızılay, donörüyüm. Cep telefonuma kan stoklarının azaldığına dair mesaj geldi, ben de kan bağışını bulunmak için buraya geldim. Kan bağıştan bulundum. Bu zor günlerde hastanede yatıp kana ihtiyacı olan birçok insan var. Bu süreçte tanımadığımız insanlara da yapabileceğimiz en güzel yardım kan bağışında bulunmak. Ben herkesi bu zor süreçte kan bağışına davet ediyorum“ dedi.

Önder Gürelli de, Kızılay’ın kan stokların azaldığını duyduğunu söyleyerek “Kan stokların azalmasından dolayı buraya gelerek kan verip katkı bulunmak istedim. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen buraya gelerek vatanımıza, milletimize faydalı olmak için kan verdim” diye konuştu.