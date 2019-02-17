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Aliağalı çocuklar tiyatro ile eğlendi

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı “Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı”, “Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi” isimli çizgi kukla tiyatrosunun gösterimi ile başladı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:15
Aliağalı çocuklar tiyatro ile eğlendi

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırladığı “Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı”, “Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi” isimli çizgi kukla tiyatrosunun gösterimi ile başladı. Çocukların hayal dünyasına hitap eden oyun sevimli karakterleri ve ilginç oynatım teknikleriyle çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşattı.



Maviyle yeşilin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenen oyunu izlemek isteyen minik tiyatroseverler aileleriyle birlikte gösteri merkezine akın etti. Burhan Gün’ün yazdığı Abdullah Gün’ün yönettiği oyun, renkli isimli balığın tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek yeni dünyalar keşfetmek için mücadele vermesi maceracı ve eğlenceli bir dille minik izleyiciye aktarıldı. Tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve yüz boyama etkinlikleri de çocuklara eğlenceli dakikalar sundu. Yoğun ilgi gören oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramları yapıldı.



“Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı” devam edecek


“Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı” tüm hızıyla devam edecek. Pazar günleri çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak olan etkinlikler kapsamında şu oyunlar sahne alacak;


24 Şubat 2019 Pazar


Anne


3 Mart 2019 Pazar


Ormanın Gücü


10 Mart 2019 Pazar


Deniz’in Oyunculuk Seçmesi

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:15
  1. sanat
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