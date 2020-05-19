  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor
için kalan
Aktüel

Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:43:05 -
Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.


Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve toplu taşıma amacıyla kullanılan minibüslerin dezenfektan işlemini gerçekleştirerek halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanıyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitlap, Aliağa Belediyesi iş birliği ile belirli periyotlarda şehir içi çalışan ticari minibüsleri, ticari taksileri ve otobüsleri dezenfekte ettiklerini, dezenfekte çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Yiyitalp, "Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne virüse dair tedbirler alıyoruz. Halkımızın sağlığı açısından önemli olan dezenfektan işlemini Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Belediyesi’nin işbirliğiyle yaparak; el dezenfektanları, maskeler ve kolonyaları esnafımıza dağıtıyoruz. Dezenfekte edilen her aracımızın ön camlarına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırılmış olup, araç dezenfekte kartı oluşturulmuştur. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilirler" dedi.


Aliağa Belediyesine dezenfektan desteği için teşekkür eden minibüs esnafı Yaşar Aydın, "Araçlarımız her 15 günde bir belediye tarafından ilaçlanıyor. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkın sağlığı için ilaçlamanın önemi çok büyük. Fazla yolcu almıyoruz, kurallara uyuyoruz, denetleniyoruz" ifadesini kullandı.


Minibüs şoförü Mustafa Kara ise araçlarını periyodik olarak ilaçladığını, yolcuların gayet güvenli biçimde yolculuk yapabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı