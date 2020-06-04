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Aktüel

Aliağa’da polis maske dağıttı

Aliağa ilçesinde, İzmir Valiliğinin kararı üzerine bazı caddelerde maskesiz gezme yasaklanırken, denetim yapan polisler maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:31:42 -
Aliağa’da polis maske dağıttı

Aliağa ilçesinde, İzmir Valiliğinin kararı üzerine bazı caddelerde maskesiz gezme yasaklanırken, denetim yapan polisler maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, bez ve tıbbi maske takma zorunluluğu bulunan İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi kavşağı, Fevzi Paşa Caddesi ve İzmir Caddesi’nde maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Ekipler, yanında maske bulundurmayanlara ise maske dağıttı. Vatandaşlar maske dağıtımından dolayı polis memurlarına teşekkür etti. İlçenin bazı caddelerinde maske takma zorunluluğun getirilmesinin ardından vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.

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